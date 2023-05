Metodo Landini | il segretario che va sempre in piazza ma perde peso in fabbrica

... ed hanno preso la parola, nell'ordine, i segretari generali di Cgil, Uil e Cisl Maurizio, ...mettendo in campo in queste settimane non vanno in questa direzione né nel merito né per il: ...... non solo perché riguarderanno l'intero corpo elettorale, ma soprattutto per via del...tollerabilità e diventassero rottura " o a farsi cassa di risonanza delle posizioni della Cgil di(...... ma c'è un'intesa sulda seguire. Da un lato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra,... Il convitato di pietra è Maurizio, leader di un sindacato che ha scelto un confronto più ...

Landini: Governo cambi metodo su Pnrr e apra al confronto ilmessaggero.it

Il corteo sul lungomare di Napoli della Cgil tra fumogeni, cori e bandiere, ha raggiunto la Rotonda Diaz unendosi alle migliaia di iscritti di Cisl e Uil che erano già davanti al palco alla Rotonda Di ...(Agenzia Vista) Napoli, 20 maggio 2023 'Non si capisce ancora cosa vogliano fare con questi fondi, perché noi abbiamo chiesto più volte di fare un confronto, non ce n'è. Anzi stanno circolando voci pe ...