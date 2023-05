Meteo | temporali per 10 giorni Giugno parte senza il caldo record dell’anno scorso

, ritorna il maltempo sul Nord Italia:e grandine anche nelle zone alluvionate . Due miliardi di euro all'Emilia - Romagna col decreto maltempo: quanto spende l'Italia per i disastri ...Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni otra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ...Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni otra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ...

Le previsioni meteo per venerdì 26 maggio Venerdì cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Da metà giornata e ancora più durante il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi, ...Dopo un fine settimana tutto sommato meno instabile, con temporali più diffusi su Appennino meridionale, zone interne delle Isole nel pomeriggio, l’inizio della prossima settimana vedrà ancora ...