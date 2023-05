Meteo | caldo in vista con El Niño | quando arriva | schizzano le temperature

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Negli anni in cui colpisce, la fascia di calda acqua oceanica che si estende dalla America del Sud all'Asia, nota come El, provoca cambiamenti di vasta portata nel clima che portano a inondazioni devastanti, siccità che distruggono i raccolti, il crollo delle popolazioni ittiche e un aumento delle malattie tropicali. Con l'Elprevisto di tornare quest'anno, i ricercatori di Dartmouth riferiscono sulla riScience che il danno finanziario del ricorrente modello climatico può persistere per diversi anni dopo l'evento stesso e costare trilioni in perdite di reddito in tutto il mondo. Lo studio è tra i primi a valutare i costi a lungo termine di El Nino e proietta perdite che superano di gran lunga quelle stimate da precedenti ricerche. Elè la fase calda dell'Oscillazione Meridionale El Nino, il ...