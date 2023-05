Mercato San Severino | spaccio di droga | arrestato 17enne

Leggi su zon

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel pomeriggio del 23 maggio 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia diSanhanno, in flagranza di reato, undi Fisciano (SA), per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Nel centro diSan, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del minore che nascondeva sulla propria persona 1,5 grammi di hashish, suddivisi in dosi. Da una successiva perquisizione estesa ad un casolare in uso al giovane sono stati rinvenuti ulteriori 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish mentre presso il suo domicilio venivano rinvenuti 605,00 ...