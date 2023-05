Mercato Napoli | De Laurentiis vuole la Champions | ecco Luis Enrique

(Di giovedì 25 maggio 2023) Denon si nasconde,laLeague, lo ha detto ai tifosi al Maradona appena vinto lo scudetto, dopo la partita di Udine. Spalletti si fa da parte anche perché vede l’asticella alzarsi pericolosamente. Il presidente azzurro allora volge lo sguardo su chi è più ambizioso e più abituato a certe competizioni, come, l’ex allenatore della nazionale spagnola. Aurelio De, il presidente del terzo scudetto, Dee la voglia diIl presidente napoletano avrebbe presentato un’offerta di 10 milioni a stagione per due anni, avvalendosi delle agevolazioni del Decreto Crescita, secondo Il Corriere dello Sport. Deama il colpo ad effetto, il ...

... che si svolgerà in quattro città: Milano, Roma,e Firenze. Stiamo lavorando affinché queste ... Il marchio Fiat del gruppo Stellantis è sbarcato nelalgerino con un accordo quadro per la ...Gli allestimenti previsti per ilitaliano saranno due: Elegance e R - Line. Tutte le novità ... di serie nella R - Line, Braga da 20 pollici, di serie nella R,da 21 pollici e Leeds da ...Secondo quanto riferito da Espn Manuel Lanzini lascerà il West Ham a parametro zero ed ile l'Aston Villa starebbero pensando al centrocampista argentino come rinforzo per la prossima stagione. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Calciomercato Napoli, bomba RAI su Luis Enrique CalcioNapoli24

Sanabria, che piace anche alle milanesi, al Napoli e alla Lazio, in questa stagione ha segnato finora 12 reti in 34 presenze fra le fila granata.Jules Koundé è ormai ai margini del Barcellona. Per lui potrebbero aprirsi le porte di una big. Ecco le ultime notizie.