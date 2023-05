MERCATO MILAN E TOP NEWS – Slitta il rinnovo di Leao Parla Scaroni

Commenta per primo Nei giorni scorsi i dirigenti delhanno avuto un incontro con il presidente del River Plate Jorge Pablo Brito, in Europa per qualche meeting di. I rossoneri si sono informati su un talento dei Millionarios: il gioiellino ...... società attive nel settore viaggi ed entrambe quotate su Euronext Growth. Destination Italia ... La fusione diverrà efficace il terzo giorno diaperto successivo all'ultima delle ...Equita ha avviato la copertura sul titolo Indel B , società quotata su Euronexte attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure. ...nelOEM ...

Due giornate al termine del campionato e un obiettivo da non fallire per la squadra di Stefano Pioli: la qualificazione alla Champions League, avvicinata dalla penalizzazione subita dalla Juventus per ...Non si hanno certezze sulla permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus: i possibili sostituti sul mercato del centravanti serbo ...