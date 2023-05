Mercato europeo - La Dacia Sandero si riprende la corona

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo due mesi di dominio della Tesla Model Y, lariconquista la vetta della classifica delle vetture più vendute in Europa elaborata dalla società di ricerche Jato Dynamics. In particolare, la berlina rumena è stata commercializzata in 18.659 esemplari, il 44% in più rispetto a un anno fa, piazzandosi davanti alla Volkswagen T-Roc (16.746, +19%) e all'Opel Corsa (16.578, +40%). Seguono, nell'ordine, la Renault Clio, la Peugeot 208, la Fiat 500, la Toyota Yaris Cross, la Volkswagen Golf, laDuster e la Skoda Octavia. Elettriche e ibride. Distante, in questo contesto, è la Model Y, scesa alla diciassettesima posizione, con 10.553 unità vendute. Tuttavia, la Suv americana si conferma in cima alla classifica dedicata alle sole elettriche, dove spicca la forte accelerazione di due modelli Volkswagen: la ID.4 sale al ...

... il club di proprietà araba torna in Champions League e ora servirà unall'altezza (i soldi non mancano…) per costruire una squadra in grado di competere anche a livello. ...... come evidente nel grafico elaborato da Bloomberg e che ripercorre l'andamento della quotazione olandese dal picco della guerra a oggi: Prezzo del gasandamento 2021 - 2023 Ilè ora ...Sulvalutario, l' Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo ... Nello scenario borsisticosostanzialmente debole Francoforte , che registra una flessione ...

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee tornano senza una direzione precisa dopo lo scivolone della vigilia: tutti i listini continentali ondeggiano attorno alla parità, con qualche movimento sul ...il club di proprietà araba torna in Champions League e ora servirà un mercato all’altezza (i soldi non mancano…) per costruire una squadra in grado di competere anche a livello europeo. Vediamo chi ...