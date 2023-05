Meno di 15 giorni per perdere fino a 7 kg | la dieta metabolica sta spopolando sul web

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 25 maggio 2023) La bilancia non ti è amica e non sai proprio come fare perefficacemente peso? Con laperderaia 7 kg! L’estate è sempre più vicina e con essa si può fare sempre più pressante anche il desiderio di essere in forma sfoggiando un fisico da urlo che ci faccia stare bene in pubblico. Purtroppo uno dei problemi più importanti della bella stagione riguarda l’accettazione del proprio corpo in costume, impresa davvero ardua. Di’ addio ai chili di troppo! – Grantennistoscana.itE anche se negli ultimi anni specialmente la sensibilità sul tema è cambiata, in molti continuano a sentirsi estremamente in difetto con l’immagine che vedono allo specchio e che non riflette nella maggior parte quelle che scrollano anche un po’ distrattamente sui social. I social, infatti, rappresentano la vetrina per ...