Mendilibar | ' ' Mou temibile | è un grande allenatore Ha vinto tutto' '

Il tecnico del Siviglia, José Luis, parla così di José Mourinho che affronterà in finale di Europa ...E poi vincere questa Europa League sarebbe importante anche per me: di chi è sconfitto in finale non si ricorda nemmeno Dio", sorride, che però rifiuta l'etichetta di favorito. "Il ...Intanto, la squadra di, deve fare i c onti con gli indisponibili , e nel match in programma contro l' Elche , sono diversi i giocatori rimasti a riposo . La tensione cresce sempre più e i ...

Calcio: Mendilibar 'Mou grande tecnico, finale Europa League 50 e 50' Tiscali

José Luis Mendilibar resta fedele al suo metodo: non bisogna guardare troppo oltre ma giorno per giorno. Del resto è così che ha tirato fuori il Siviglia dalla zona calda, conducendolo all'ennesima ..."Stiamo seguendo il piano per arrivare alla finale nel modo migliore possibile. Abbiamo giocato ieri, giocheremo sabato e poi la finale mercoledì. È un programma molto serrato, ma sono felice perché è ...