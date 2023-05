Meloni oggi incontrerà Von Der Leyen in Emilia-Romagna

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgiaaccoglierà a Bologna la presidente della commissione europea, Ursula Von Deraccompagnerà Von Derdurante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il presidentesuccessivamente rientrerà a Roma per la riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo.