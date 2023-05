Meloni e von der Leyen | visita nelle zone alluvionate Polemica sul commissario | GUARDA

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sopralluogo del premier Giorgia, che ha sorvolato ledell'Emilia-Romagna con la presidente della Commissione europea Uursula von der. "Grazie per essere qui - ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa da Bologna - questa popolazione che cerca di rialzarsi ci impone responsabilità". Prima deloccorre trovare i soldi, insiste ancora. Resta alta intanto l'allerta maltempo, temporali anche a Brescia: un tratto di strada è franato trascinando le auto parcheggiate nell'acqua. Bomba d'acqua nell'Avellinese, dove si segnala almeno una vittima.

