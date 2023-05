Meloni e von der Leyen sorvolano zone alluvionate in Emilia Romagna

L'arrivo diDer Leyen e Giorgiain Emilia - Romagna La presidente della Commissione Europea UrsulaDer Leyen, presidente della Commissione europea, è atterrata all'aeroporto di Bologna.È la risposta della presidente del COnsiglio Giorgiaai giornalisti che - nel punto stampa a Bologna con Ursulader Leyen - le chiedevano della nomina del commissario per la ricostruzione."...Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursulader Leyen all'aeroporto di Bologna. "Faremo richiesta" ...

Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna, oggi: «Straziante, l'Ue è con voi» Corriere della Sera

Milano, 25 mag. (askanews) - 'Sul tema del commissario sono francamente molto colpita dal fatto che sia questo il dibattito che vi interessa ...Per far fronte all'alluvione in Emilia-Romagna, "il sostegno dell'Europa può essere molto importante". Lo ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bologna con la presidente della Commissione Ue ...