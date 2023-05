Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna | il punto stampa in diretta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 maggio 2023) La presidente della Commissione europea Ursula von derha voluto rendersi conto di persona della gravità della situazione in. Così in mattinata, insieme alla premier Giorgia, ha sorvolato le zone colpite dalle alluvioni durante le ultime settimane. Entrambe sono state accolte all'aeroporto di Bologna dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Bologna Attilio Visconti, e dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Von dersono poi salite insieme a bordo dell'elicottero dell'Aeronautica militare per sorvolare le zone colpite dall'alluvione e dalle frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, Forlì, Faenza, Modigliana, Casola Valsenio, Castel ...