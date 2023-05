Meloni a von der Leyen in Emilia Romagna | troverai popolo coraggioso

Oggi il premiereffettuerà un ulteriore sopraluogo in elicottero sui territori colpiti dall'alluvione insieme al presidente della Commissione europeader Leyen. Lasciamo lavorare il ...GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DIDER LEYEN Maltempo,der Leyen: 'Devastazione straziante. L'Ue è con voi' 'Straziante vedere la devastazione causata dalle alluvioni nella bellissima ...Cosi' la presidente della Commissione Ue, Ursulader Leyen, al termine della visita delle aree alluvionate in Emilia - Romagna, con la presidente del Consiglio, Giorgia. 'Stiamo dando un ...

Meloni e von der Leyen in Emilia-Romagna, oggi: «Straziante, l'Ue è con voi» Corriere della Sera

"L'Europa è con voi": questo il messaggio di Ursula von der Leyen, in Emilia-Romagna con il premier Giorgia Meloni per una ricognizione aerea a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare delle ...