Melissa Satta | la sfilata sul red carpet di Cannes senza Matteo Berrettini | cosa succede tra i due?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Amaè arrivata aper prendere parte al Festival del cinema. Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul reddavanti a...

A Cannes ma senza Matteo Berrettini .è arrivata a Cannes per prendere parte al Festival del cinema . Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul red carpet davanti a fotografi e celebrità. Sorridente,mostra ...Secondo un altro pettegolezzo, mai confermato dai diretti interessati, Paola avrebbe vissuto successivamente un breve flirt con Matteo Berrettini, oggi legato a. Diversamente dalla ex ...Protagonisti del format, un gruppo di veri amici: Nicolò De Deviitis, Tananai,, Veronica Ruggeri e Chef Ruben.

Melissa Satta, shooting da capogiro: bella più che mai Calcio mercato web

Melissa Satta lascia tutti senza parole con le sue ultime foto: ecco l'anteprima di quello che vedremo presto sulle riviste.Scatto da copertina per soli cuori forti, Melissa Satta esagera e non da scampo a nessuno! visuale perfetta, zoom dell'anno.