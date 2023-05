Melissa Satta e Matteo Berrettini | lei sola sul red carpet di Cannes | cosa succede tra i due?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ama senzaè arrivata aper prendere parte al Festival del cinema. Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul reddavanti a...

, la sfilata sul red carpet di Cannes senza Matteo Berrettini: cosa succede tra i due Sophie Codegoni, Ale Basciano si tatua il nome della figlia ma la gaffe è incredibile: cos'è ...A Cannes ma senza Matteo Berrettini .è arrivata a Cannes per prendere parte al Festival del cinema . Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul red carpet davanti a fotografi e celebrità. Sorridente,mostra ...Secondo un altro pettegolezzo, mai confermato dai diretti interessati, Paola avrebbe vissuto successivamente un breve flirt con Matteo Berrettini, oggi legato a. Diversamente dalla ex ...

Melissa Satta, shooting da capogiro: bella più che mai Calcio mercato web

A Cannes ma senza Matteo Berrettini. Melissa Satta è arrivata a Cannes per prendere parte al Festival del cinema. Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul red carpet davanti ...Melissa Satta lascia tutti senza parole con le sue ultime foto: ecco l'anteprima di quello che vedremo presto sulle riviste.