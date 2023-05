Melegnano | ciclista 34enne travolto da un’auto sulla via Emilia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il giovane ha sfondato il parabrezza ed è finito sull’asfalto. Trasportato all’Humanitas in elisoccorso non sarebbe in pericolo di vita

Undi 34 anni portato via in elicottero dal 118. Questo il risultato di un incidente avvenuto in via Cesare Battisti a(Milano), verso le 18:30 di mercoledì 24 maggio. Sul posto sono ...Undi 34 anni portato via in elicottero dal 118. Questo il risultato di un incidente avvenuto in via Cesare Battisti a(Milano), verso le 18:30 di mercoledì 24 maggio. Sul posto sono ...

Ciclista investito nel Milanese: ferito gravemente MilanoToday.it

Il giovane ha sfondato il parabrezza ed è finito sull’asfalto. Trasportato all’Humanitas in elisoccorso non sarebbe in pericolo di vita ...Un ciclista di 34 anni è stato trasportato in elicottero dal 118 a seguito di un incidente avvenuto in via Cesare Battisti a Melegnano (Milano) il 24 maggio alle ore 18:30. Sulle scene dell’incidente ...