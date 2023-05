Mega guida ai Playoff di Serie B

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 25 maggio 2023) «InA o inC, generalmente, quando costruisci squadre per vincere, vinci o comunque ci vai vicino: difficile arrivare dodicesimi. LaB è diversa: è come se tutti avessero una bomba in mano e non si sa chi esplode». Questa è una dichiarazione di Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, che forse voleva rinfrescare la memoria ai suoi tifosi. Quello è il tipo di categoria che avrebbero ritrovato, quattro anni dopo il fallimento. Neanche quest’anno laB è riuscita a essere troppo diversa da una partita di Exploding Kittens. Guardate la classifica e fatevi venire le vertigini: il Venezia, che occupa il primo posto utile per i play-off, ha chiuso con dieci punti in più del Perugia retrocesso; il Pisa, finalista uscente, ha sprecato il match-point per l’ottava posizione in casa contro una Spal già ...