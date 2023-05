Mbappé non rinnova col Psg | il Real Madrid è pronto | l'intreccio con Vini Jr

(Di giovedì 25 maggio 2023) In Francia sono sicuri: Kyliannon ha alcuna intenzione di attivare la clausola con la quale questa estate potrebbere...

... alcuni dei quali significativi sulla scena internazionale come Ronaldo Nazario,, Rio ... Il Real Madrid: "Vinicius la vittima,il responsabile del delitto" " Gli sfortunati eventi accaduti ...... ma poi ci fu il colpo di scena e arrivò un nuovo accordo: un finto triennale da 630 milioni di euro lordi complessivi, visto che entro il 31 luglio,deve decidere se far valere o meno la ...... Kylianavrebbe deciso di diesercitare la clausola che gli permetterebbe di prolungare l'accordo per un'ulteriore stagione. Il contratto della stella del PSG scadrebbe quindi ...