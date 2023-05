Mbappé non rinnova col Psg | il Real Madrid è pronto | l’intreccio con Vini Jr | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) 2023-05-25 12:00:00 Arrivano conferme: In Francia sono sicuri: Kyliannon ha alcuna intenzione di attivare la clausola con la quale questa estate potrebbere unilateralmente di un altro anno, fino al giugno 2025, il suo attuale contratto con il Paris Saint Germain, in scadenza il 30 giugno del 2024. LA CLAUSOLA – La clausola era stata inserita un anno fa, quando il classe 1998 avevato con il Psg con un contratto monstre: stipendio di 72 milioni di euro lordi a stagione (216 milioni in tre anni anni) e bonus alla firma di 180 milioni di euro (suddivisi in tre rate). Un anno faera stato convinto a restare sia dai soldi che dalla ragione di stato, e per stato intendiamo sia il Qatar, che a livello di immagine no poteva permettersi di perderlo proprio nell’anno dei Mondiali, sia la Francia, i ...