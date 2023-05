Mauro | «Fiorentina-Inter? Riscaldamento pre Champions League!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’vince la sua seconda Coppa Italia consecutiva battendo laallo stadio Olimpico per 2-1. Dagli studi di Canale 5, Massimocommenta la vittoria della squadra nerazzurra.? Così Massimocommenta la prestazione dei nerazzurri: «L’sembrava fosse sempre pronta per mettere a segno il 2-1. Tutte e due le squadre hanno cercato il gol fino all’ultimo, ma l’ha cercato il gol fino all’ultimo. Unpre-League». LUKAKU E ISTANBUL ? Ancora: «Romelu Lukaku? Dopo aver vinto lo scudetto, poteva anche decidere di rimanere all’perché un giocatore può sempre scegliere, ma se n’è andato. Lui è un giocatore che io non lascerei mai in ...