Mattia Zenzola | il dramma proprio mentre vinceva Amici | “Ha il cuore a pezzi”

Non ci sono poi stati riferimenti, frecciate o rivelazioni particolari sugli altri compagni della scuola se non un commento sul vincitore,. Tommy sul ballerino ha detto: 'si ...Quest'ultimo è il caso della storia tra Maddalena Svevi e, che hanno condiviso una relazione romantica nella scuola, per poi lasciarsi poco prima di Natale. Amici 22, ritorno di ...Infine, ha commentato anche la vittoria di, il ballerino di latino americano che si è aggiudicato il primo posto in questa 22esima edizione di Amici . 'si meritava di vincere. ...

Amici 22, Tommy Dali commenta la vittoria di Mattia Zenzola e poi svela: "Sono uscito dalla scuola a causa del mio ... ComingSoon.it

I due allievi dell'edizione di Amici, i ballerini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, stanno trascorrendo molto tempo insieme. Che sia l'inizio di un ritorno di fiamma Vediamo insieme cosa sappiamo.I complimenti al vincitore Mattia Zenzola Infine, Tommy si è complimentato con Mattia Zenzola, risultato essere il vincitore di questa edizione del talent show: “Mattia si meritava di vincere. È ...