Mattia Furlani fa meglio di Carl Lewis | mai un Under20 così lontano nella storia E Jacobs…

(Di giovedì 25 maggio 2023)è stato il protagonista assoluto del Meeting di Savona. Il saltatore in lungo è volato a 8.44 metri, ma è stato beffato dal vento che soffiava a 2,2 m/s a favore, ovvero poco oltre i 2 m/s previsti dal regolamento per omologare le prestazioni. Il giovane fuoriclasse laziale ha fatto tremare il record italiano (8.47 di Andrew Howe nel 2007) e la miglior prestazione mondiale stagionale, sarebbe stato anche il record del mondo under 20. Prestazione di forza da parte del 18enne, che nel pomeriggio allo Stadio Fontanassa ha timbrato anche un buon 8.00, ad appena quattro centimetri dal suo personale siglato in occasione del trionfo agli Europei Under 18. Si tratta del miglior salto dellamondiale per un atleta under 20, considerando prove regolari e ventose, visto che ha superato quanto fecero Kareem Streete-Thompson ...