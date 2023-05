Mattarella e il 25 Aprile | Non dimenticare chi ha lottato per la libertà

L'operazione antimafia 'Annozero' scattò all'alba del 192018. L'indagine, condotta dai ... 17 anni ciascuno per Vito Bono, di Campobello di Mazara, e per il mazarese Giovanni, genero ...Meloni: "ll 25sia un momento di concordia nazionale. Tra noi nessuna nostalgia fascista"...rappresentata dalla protesta degli studenti fuorisede che esplode nella seconda metà di, ad ... Ucraina, Zelensky domani in Italia l'incontro cone Meloni Il presidente ucraino nel ...

25 aprile, si celebra la festa della Liberazione. Mattarella: "Tenere viva la memoria" RaiNews

C'è una convergenza di interessi tra mafiosi ed estremisti di destra su alcuni delitti eccellenti e stragi, manovrata da una regia ancora occulta che mette in collegamento Cosa Nostra, 'Ndrangheta e t ...Alberto Angela ripercorre i settant'anni di carriera del padre. Dagli spezzoni originali con i racconti di Piero al ricordo di Mattarella: “Angela patrimonio di sapienza” ...