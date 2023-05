Mattarella | “Dalla Russia ingiustificata aggressione all’Ucraina”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Si avverte con forza l'esigenza di lavorare tutti, con ancor maggiore impegno, per una pace giusta, che sappia mettere a fattor comune le ragioni di una convivenza internazionale equa e ordinata, messa ora pesantemente a rischio con ladella Federazione Russa, un Paese indipendente e sovrano la cui stessa vita viene messa in discussione". Lo ha detto il capo dello Stato Sergiodurante il brindisi al Quirinale in onore del Presidente della Repubblica dell'Angola, Joao Manuel Gonçalves Lourenco.