Matri | «La Juve il club della mia vita | sul Milan…»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Le parole di Alessandro, ex attaccante dintus e Milan, sulle sue esperienze con le due squadre. I dettagli Alessandroha parlato a Dazn in vista dintus-Milan. PAROLE – «Il Milan è la mia mamma calcistica, lala donnamia. Il Milan mi ha cresciuto, dai 9 ai 18 anni, mi ha educato e insegnato tutto. Io nascendo con fede rossonera partii con un’idea: allanon ci andrò mai. E invece il mio passaggio allaè stato bellissimo, una cosa inaspettata. Entrare in quel mondo mi ha aperto la mente, fatto conoscere persone che mi hanno accolto e amato. Quando tu senti l’amore e lo senti anche una volta che smetti è veramente la soddisfazione più grande». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

