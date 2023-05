Maternità surrogata | verso il ' reato universale' Bocciati gli emendamenti di Pd e +Europa

Verso il reato universale. Mercoledì 24 maggio la maggioranza di governo ha bocciato due emendamenti che avrebbero introdotto nell'ordinamento italiano ...Il disegno intendeva affrontare il tema della: sul grembo della Schlein si leggeva la scritta "My uterus my choice" e su quello della Meloni "Not for rent". Niente da fare, però: ...La richiesta dei sindaci del Pd di una norma che permetta la trascrizione all'anagrafe dell'atto di nascita dei figli delle coppie gay, tra cui quelli nati all'estero con la, subisce uno stop alla Camera. Gli emendamenti del Pd e di +Europa, presentati in Commissione Giustizia alle proposte di legge della maggioranza proprio sulla...

Maternità surrogata "reato universale": quella formula ipocrita che danneggia i bambini la Repubblica