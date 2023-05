Maternità surrogata | verso il “reato universale” Bocciati gli emendamenti di Pd e +Europa

(Di giovedì 25 maggio 2023)il. Mercoledì 24 maggio la maggioranza di governo ha bocciato dueche avrebbero introdotto nell’ordinamento italiano la trascrizione degli atti di nascita dei figli delle coppie omosessuali concepiti all’estero. Le proposte avanzate rispettivamente da Pd e, che hanno portato in Parlamento le istanze avanzate da alcuni sindaci, riguardano il progetto di legge di Fratelli d’Italia sulla. Il centrodestra si dimostra così schierato compatto a favore della risoluzione che punisce questa pratica, già illegale nel nostro Paese, anche quando effettuata all’estero, se scelta da cittadin* Lgbtq+ che poi hanno intenzione di crescere i/le figl* così concepit* in Italia. Tutti i figli avuti all’estero tramite ...

, Annunziata sbotta con Roccella: "Prendetevi le vostre responsabilità ca**o" "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la ...Verso il reato universale. Mercoledì 24 maggio la maggioranza di governo ha bocciato due emendamenti che avrebbero introdotto nell'ordinamento italiano ...Il disegno intendeva affrontare il tema della: sul grembo della Schlein si leggeva la scritta "My uterus my choice" e su quello della Meloni "Not for rent". Niente da fare, però: ...