Massimo Paganin a SuperNews | “Klopp al Napoli? Vi dico la mia L’Inter lavorerà per tenersi Lukaku”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 25 maggio 2023) simple html dom voku html wrapper >, sei un ex giocatore dele da sempre hai espresso la tua vicinanza al club nerazzurro. Come vedi la finale di Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City?“E’ innegabile che la favorita sia il Manchester City, in particolare grazie a ciò che ha fatto negli ultimi tre anni. Da quando è arrivato Guardiola ha vinto cinque Premier delle ultime sei, di cui le ultime tre in maniera consecutiva. Quest’anno è in finale di FA, ha vinto lo scudetto ed è giunta in finale di Champions League. Il City, inoltre, è una squadra che nell’arco dell’anno ha segnato circa 160 goal. In questo momento è la squadra più forte d’Europa.sa bene dell’impegno importante e difficile che ha, dove la squadra avversaria è sicuramente avvantaggiata. Però, tutte le partite partono da 0 a 0, ...