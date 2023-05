Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario fanno impazzire il web | cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) La coppia più chiacchierata del momento, quella formata da, fa sognare i fan La coppia regina del gossip negli ultimi tempi è senza dubbio quella formata daed. La star di Mare Fuori e la ballerina professionista da ormai alcuni mesi nonche alimentare le voci riguardo una loro relazione, ad oggi però mai realmente confermata dai diretti interessati. Siacheinfatti non si sono lasciati andare al gossip, ma la risonanza che hanno sul pubblico ha ritagliato loro un posto in prima fila non solo sul lavoro, ma anche sulle pagine rosa. Nelle scorse ore i due si sono resi protagonisti di un simpatico ...