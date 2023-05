Maschio Angioino | 13 milioni di euro dal ministero della Cultura

Tredici milioni per il restauro dela Napoli. È la somma stanziata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , dopo aver annunciato l'intervento durante la lectio magistralis alla Federico II. In una nota fa ...... tramite la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Direzione generale Musei, ha stanziato 13 milioni di euro per i lavori di restauro conservativo del, a Napoli. ...Sei milioni solo per il recupero dell'Arco trionfale aragonese. Sangiuliano: "Spendere rapidamente le risorse, in arrivo altri ...

Restauro del Maschio Angioino in arrivo 13 milioni di euro dal Mic La Repubblica

Tredici milioni per il restauro del Maschio Angioino a Napoli. È la somma stanziata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo aver annunciato l'intervento durante la ...