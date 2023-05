Martin Scorsese in Italia | il leggendario regista incontra il pubblico a Roma e a Bologna

(Di giovedì 25 maggio 2023)sarà ospite della Casa del Cinema di: il maestro statunitense incontrerà ile aper presentare il programma della rassegna 'Carta bianca'. Martedì 30 maggio,, uno dei più grandi registi della storia della settima arte, sarà in, ospite della Casa del Cinema: lo annunciano Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per, e Paola Malanga, Direttrice Artistica, con Francesca Via, Direttrice Generale. Il maestro statunitense sarà protagonista di un incontro con ilche si terrà a partire dalle ore 21 presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all'aperto immersa nel parco di Villa Borghese. L'evento, che sarà a ...

Reduce dal successo al Festival di Cannes di Killers of the Flower Moon , presentato fuori concorso,verrà in Italia e sarà ospite della Casa del Cinema. Ad annunciarlo sono Gian Luca Farinelli , Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Paola Malanga , Direttrice Artistica, con ...Molte domande, tra cui una richiesta sulla eventuale presenza dialla premiere. "Non ho feedback, ma non credo cheabbia visto il mio film. L'avevo cercato ma evidentemente ...Martedì 30 maggio 2023,, uno dei più grandi registi della storia della settima arte, sarà ospite della Casa del Cinema. Lo annunciano Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Paola ...

Martin Scorsese ospite della Cineteca di Bologna | Cineteca Programmazione Cineteca Bologna

Martin Scorsese sarà a Roma il 30 maggio e sarà ospite della Casa del Cinema, dove incontrerà il pubblico e presenterà una rassegna dal titolo Carta bianca. Il 2 giugno andrà a Bologna. Il 29 ...Martin Scorsese incontrerà il pubblico alla Casa del Cinema e al Cinema Arlecchino per presentare la rassegna 'Carta bianca' ...