Martin Scorsese a Roma | l’incontro alla Casa del Cinema

(Di giovedì 25 maggio 2023)torna aper incontrare il pubblico e lanciare la ‘sua’ rassegna. L’appuntamento è per martedì 30 maggio, quandosarà ospite delladeldi. Il maestro statunitense sarà protagonista di un incontro con il pubblico che si terrà a partire dalle ore 21 presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese. L’evento, che sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, avrà luogo in occasione della proiezione di Mean Streets, uno dei capolavori firmati dal cineasta, e si svolgerà graziecollaborazione con i Soci Fondatori della FondazioneperCapitale, Regione ...

