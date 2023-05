Mario Biondi annuncia una cover dedicata ai figli | il tour estivo in Italia ed Europa

(Di giovedì 25 maggio 2023)My Favourite Things,aie ilined, le date e i biglietti Reduce dal successo delle prime date europee in Germania, Svizzera, Turchia e Francia, con un omaggio anche a Burt Bacharach,l’arrivo di un nuovo brano disponibile dal 26 maggio sulle piattaforme digitali e in radio: la sua versione del classico My Favourite Things, una speciale dedica per i suoi nove: “Mi sono innamorato di questo brano riguardando la scena del musical “The Sound of Music”, da cui è tratto, riflettendo soprattutto sulle parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a ...

Questa la replica degli Amministratori in Blu: ValerioConsigliere Comunale di Civita ...Comunale di Civita Castellana Battisti Bengasi Consigliere Comunale di Corchiano MengoniSindaco di ...... senza diritto di voto, dai direttori generali dell'Università, Pietro Di Benedetto , del Gssi,Picasso , e per il comune dell'Aquila, dal dirigente Tiziano Amorosi .delega spesso le ...Oggi alle 18.20è ospite di Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo per presentare il suo nuovo singolo " My First Things ". Si tratta di una versione del classico "My Favourite Things", con una speciale dedica ...

Mario Biondi, “My Favourite Things”, speciale dedica per i suoi nove figli imusicfun.it

“Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle”: una kermesse che vede protagonisti Mario Biondi, Fiorella Mannoia e Antonio Ornano presso la Cala del Forte Arena ...il consigliere Mario Fiorentino, che si è svolto a Fossa nella sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dei ...