Maria De Filippi | cambio di ruolo Rivoluzione Mediaset | Pare che Pier Silvio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Donna che vince (e che fa ascolti) non si cambia. Stiamo parlando, ovviamente, diDe, ormai una vera e propria icona die della rete ammiraglia, Canale 5, che punterà su di lei anche per la prossima stagione televisiva. A settembre partirà la nuova stagione di Uomini & Donne, quest'anno già molto remunerativa con picchi di share intorno al 30% e più di tre milioni di spettatori a puntata. Ci saranno, ovviamente, anche la nuova edizione di Amici e quella di Tu Si Que Vales con tutta la giuria confermata (Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli). A gennaio, poi, ripartirà anche C'è Posta Per Te, ma la novità vera è rappresentata dal possibile ritorno in onda del reality La Talpa, che potrebbe far capolino nella primavera del 2024 e prendere, forse, il posto de L'Isola dei Famosi. ...