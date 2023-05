Marco Pannone | dopo il trasferimento al Gemelli migliorano le sue condizioni | “Ma il recupero è ancora lungo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 maggio 2023)ledi salute di, trasferito da Londra aldi Roma il 12 maggio scorso. Il ragazzo, originario di Fondi, in Provincia di Latina, era stato aggredito brutalmente mentre si trovava per lavoro a Londra nel dicembre scorso. Recentemente il ragazzo è stato trasferito dal King’s College Hospital di Londra alcome detto: “Siamo fiduciosi” dice la mamma Enza, “ma ilsi presenta”. Come staIl bollettino medico giunge a tredici giorni dalin Italia. Il giovane fondano, da quanto si apprende, reagisce positivamente alle cure e all’attività riabilitativa. I genitori ...