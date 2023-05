Marcell Jacobs rinvia esordio stagionale | non gareggerà nei 100 metri a Rabat

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Il due volte campione olimpiconondomenica a, in Marocco, dove era atteso per il debuttosui 100, nella seconda tappa della Diamond League 2023. A dare l'annuncio lo stesso 28enne bresciano sui suoi profili social: “Sono costretto a saltare il debutto sui 100e il primo confronto di quest'anno con Kerley a, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all'aperto. La sfida è solo rimandata”.si trova a ...

