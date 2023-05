Manila Nazzaro risponde a Lorenzo Amoruso | «Il karma ti dà indietro ciò che ti meriti» | è guerra social

(Di giovedì 25 maggio 2023)non stanno più insieme da diversi mesi; la coppia ha passato il Natale in coppia e anche il Capodanno, ma qualcosa poi si è rotto e recuperare il rapporto è stato impossibile. La ex Miss Italia – nello studio di Verissimo – ha pianto lacrime amare pensando alla storia conclusa...

accende il gossip. Dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, l'ex Vippona starebbe frequentando un noto volto televisivo. Ecco di chi si tratta! Nella giornata di martedì 24 maggio, Lorenzo ...Per sabato 27 maggio, invece, cooking show con la conduttrice televisiva, già Miss Italia nel 1999, e presentazione del libro "Il metodo Cilento" del giornalista Luciano Pignataro . A ...Fotogallery - Stefano Oradei, il nuovo fidanzato diLE FOTO Fotogallery - Stefano Oradei, il nuovo fidanzato diALLA LUCE DEL SOLE Fotogallery - Elisabetta Canalis mano nella mano con Georgian Cimpeanu A SCUOLA NEL GALLES ...

Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: "Un altro uomo subito dopo l’addio, o addirittura prima" TGCOM

L’ex di turno di una partita sicuramente affronterà il match con grande pressione sulle spalle. Vedremo oggi cosa accadrà ricordando che non è sempre facile giocare una partita da ex, anzi non lo è pr ...Dopo le accuse lanciate da Lorenzo Amoruso, voci di corridoio svelano il nome del nuovo fidanzato della ex Miss Italia ...