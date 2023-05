Manila Nazzaro | addio a Lorenzo Amoruso | il nuovo compagno è un volto noto della tv

(Di giovedì 25 maggio 2023)ha unamore. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio l'exdonna,, che non ha mai nascosto il dispiacere per la fine...

ha un nuovo amore. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio l'ex compagno della donna, Lorenzo Amoruso , che non ha mai nascosto il dispiacere per la fine della sua relazione., ...accende il gossip. Dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, l'ex Vippona starebbe frequentando un noto volto televisivo. Ecco di chi si tratta! Nella giornata di martedì 24 maggio, Lorenzo ...Per sabato 27 maggio, invece, cooking show con la conduttrice televisiva, già Miss Italia nel 1999, e presentazione del libro "Il metodo Cilento" del giornalista Luciano Pignataro . A ...

Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: "Un altro uomo subito dopo l’addio, o addirittura prima" TGCOM

Manila Nazzaro ha un nuovo amore. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio l'ex compagno della donna, Lorenzo Amoruso, che non ha mai nascosto il dispiacere per la fine della sua relazione. Manila, ...Perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati La ex Miss Italia ha lanciato una frecciatina via Instagram!