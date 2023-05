Mancini | 'Si dà per scontata la vittoria del City sull'Inter ma è tutto aperto Possiamo fare l'en-plein'

Quanto ad eventuali altre sorprese alla Retegui,sottolinea che non c'è molto tempoprovare ma al nome di Lucas Piton aggiunge che 'è un giocatore interessante che stiamo seguendo'. ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Mi fa piacerele tre italiane, ma avrei preferito che le date delle finali fossero diverse'. Il CT della nazionale Robertodice la sua sul momento dei club italiani nelle Coppe e del calcio italiano nel ...Il tecnico della Nazionale Italiana, Roberto, non può che essere contento dell'approdo di ben tre squadre di Serie A nelle finali ... Un po' di malcontento, però, è stato espressole date ...

Lucas Piton, chi è l'italobrasiliano preconvocato da Mancini per la Nations League la Repubblica

