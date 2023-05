(Di giovedì 25 maggio 2023) "Molti danno perladi, ma il mio parere è che non sarà così. Ilsarà avvantaggiato, ma èmolto. Il gioco dell'può metterli in difficoltà". Così il ct ...

"Molti danno per scontata ladi Champions, ma il mio parere è che non sarà così. Il City sarà avvantaggiato, ma è sfida ... Così il ct della Nazionale italiana, Robertoin vista dell'atto ...Così Roberto, tecnico della Nazionale, a margine della conferenza stampa al Ministero dell'... parlando degli impegni delle squadre italiane, in particolare delladi Champions League, a ...... dalle docenti Federica Montevecchi e Cinzia Dezi , dagli imprenditori Mariastella, ... Non riuscirà purtroppo ad essere presente alla cerimoniail giornalista Marzio Breda . Di seguito l'...

Mancini 'finale Champions non scontata, Inter-City sfida aperta' Agenzia ANSA

Così Roberto Mancini, tecnico della Nazionale ... progetto "Valori in rete", parlando degli impegni delle squadre italiane, in particolare della finale di Champions League, a ridosso del doppio ...Ma il problema principale sono le date”. Quel rush finale delle coppe a distanza ravvicinata con la Nations League. Quanto ad eventuali altre sorprese alla Retegui, Mancini sottolinea che non c’è ...