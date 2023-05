Mancini | «Champions League | l’Inter può mettere il City in difficoltà»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto, ha parlato nel corso dell’evento tenuto in FIGC per il progetto “Valori in rete”. Le sue parole hanno riguardato anchee la finale diche il club nerazzurro dovrà affrontare contro il Manchester(vedi articolo).? In occasione del progetto “Valori in rete”, nato grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la FIGC, ha parlato anche il CT della Nazionale Italiana, Roberto. Il suo pensiero ha riguardato anche, finalista italiana di: «Mi fa piacere ci siano tre squadre italiane in tre finali, ma avrei preferito che le date fossero un po’ diverse per dare la possibilità ...

Inter-City, il doppio ex Mancini: "Per molti è scontata, ma non è così"

