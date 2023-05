Maltempo | Vaccari Pd | ' commissario deve conoscere il territorio'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Serve unche conosca ile che sia riconosciuto dal. Lo dicono tutti, anche i presidenti delle Regioni governate dal centrodestra. Sarebbero incomprensibili altre scelte se non dettate da ragioni elettorali e politiche. Non serve questo all'Emilia-Romagna". Così sui social il deputato Dem Stefano, richiamando le dichiarazioni dei governatori di centrodestra Luca Zaia, Giovanni Toti e Roberto Occhiuto favorevoli alla nomina di Stefano Bonaccini aper l'emergenzae la ricostruzione.

in Emilia Romagna, il capogruppo del Pd in commissione Agricoltura, Stefano, nel corso del Question time alla Camera, rivolgendosi al ministro Francesco Lollobrigida ha chiesto di ...Ecco, partiamo male", ha conclusoSono state annullate per, le partite che si dovevano giocare a Riccione contro il Pesaro - ... Matteo Rinaldi, Andrea Turturro, Mattia Turturro " Allenatori: Catia Ferretti e Adriano...

Maltempo, Vaccari (Pd): “Serve un commissario in continuità con Bonaccini” Globalist.it

Maltempo, Vaccari (Pd): "Bisogna nominare un commissario a cui affidare la responsabilità della ricostruzione in piena continuità con la gestione dell'emergenza già affidata al presidente Bonaccini".Agenzia Roma, 24 mag. “Signor ministro, l’abbiamo ascoltata con attenzione, ma dalle sue parole si avverte nitidamente che il governo non ha ancora fatto tesoro delle parole di ieri a Palazzo Chigi di ...