Maltempo | un morto nell’avellinese Nubifragio costato la vita ad un 45enne

Secondo una prima ricostruzione il contadino di 45 annia Contrada (Avellino) stava andando in montagna quando è stato sorpreso dalla bomba d'acqua che ha interessato principalmente i comuni di ...Si registra un: è un 45enne di Contrada, travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza,... A Celzi c'erano già stati allagamenti in occasione di varie ondate di. Nel novembre ...Italia ancora nella morsa del. Una improvvisa bomba d'acqua si è abbattuta nella zona di Avellino , provocando danni e allagamenti . La situazione più grave a Fiorino , dove èun uomo di 45 anni. Sarebbe stato ...

Maltempo ad Avellino, bomba d'acqua e allagamenti a Forino: un morto Sky Tg24

Il maltempo ha causato una vittima al Sud. Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un uomo, di 45 an ...Milano, 25 mag. (LaPresse) - Un uomo di 45 anni è morto travolto da un'auto parcheggiata su un tratto di strada in pendenza a Forino, nell'Avellinese. La ...