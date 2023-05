Maltempo | temporali nel Bresciano | due auto in acqua

A Brescia città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa di alcuni sottopassi allagati. Alcuni alberi sono caduti su delle auto parcheggiate lungo la salita del Castello a Brescia. A ...Ilnon concede tregua all'Italia, e dopo i fortiche si sono abbattuti sulla Lombardia nella serata di ieri, nel bresciano, in particolare, si sono verificati allagamenti e disagi per ...Violentie grandinate: ecco cos'è successo nelle ultime ore soprattutto al Nord Italia con fortea Brescia e gli allagamenti che hanno interessato la città di Asti dove in meno di due sono ...

Il punto sull’emergenza Emilia Romagna. A livello Ligure, invece, la situazione migliora ma è comunque preoccupante. Intanto il tempo "ballerino", che alterna sole e siccità a grandine e temporali è d ...La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un nuova allerta meteo gialla per giovedì 25 maggio, che riguarda anche il territorio Parmense, per - ParmaPress24 ...