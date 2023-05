Maltempo | Schlein | ' problema dissesto mai affrontato con urgenza | serve un piano'

...essere esteso lo stato di emergenza ai comuni di Marche e Toscana colpiti dall'ondata di, ... è sostenuto anche dal Pd ma in tema di alleanze con il partito di Ellyl'ex premier ..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ... Altro che future alleanze: Elly 'Vogue'e Giuseppe Conte continuano a non amarsi proprio. 'L'ho..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ... Altro che future alleanze: Elly 'Vogue'e Giuseppe Conte continuano a non amarsi proprio. 'L'ho...

**Maltempo: Schlein, 'piena disponibilità al governo, serve spirito ... Il Dubbio

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Bisogna lavorare su un grande piano per il dissesto idrogeologico, una piaga che il Paese ha da tempo. Anche nei precedenti governi non è stata affrontata con la giusta urg ...Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Ora non è il momento della strumentalizzazione politica, non aspettiamo la risposta a una tragedia, serve una grande investimento e un lavoro trasversale tra le forze polit ...