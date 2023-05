Maltempo | Schlein | ‘piena disponibilità al governo | serve spirito unità nazionale’**

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Pienaala lavorare insieme indinazionale per mettere in campo risposte veloci, per la messa in sicurezza, il ripristino e i ristori. Il Pd c’è per individuare tutte le risorse che servono”. Lo ha detto Ellyal Festival dell’economia parlando del maltempo. “La prima cosa è metterci a disposizione per le risorse, per le imprese, l’agricoltura e le famiglie. Meritano risposte molto veloci”, ha spiegato la segretaria del Pd. L'articolo CalcioWeb.

...essere esteso lo stato di emergenza ai comuni di Marche e Toscana colpiti dall'ondata di, ... è sostenuto anche dal Pd ma in tema di alleanze con il partito di Ellyl'ex premier ..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ... Altro che future alleanze: Elly 'Vogue'e Giuseppe Conte continuano a non amarsi proprio. 'L'ho..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ... Altro che future alleanze: Elly 'Vogue'e Giuseppe Conte continuano a non amarsi proprio. 'L'ho...

**Maltempo: Schlein, 'piena disponibilità al governo, serve spirito ... Il Dubbio

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Ora non è il momento della strumentalizzazione politica, non aspettiamo la risposta a una tragedia, serve una grande investimento e un lavoro trasversale tra le forze polit ...Il primo sarà per Silvetti in piazza Roma oggi dalle 19.30. Stessa location per la segretaria Pd ma domani sera per la Simonella ...