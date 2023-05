Maltempo in Romagna | viabilità | mappa dei treni sospesi deviati | A14 e strade chiuse 25 maggio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilininizia a dare tregua, ma la situazione circolazione è ancora difficile. Dall’inizio dell’allerta rossa si sono registrati Restano 43 Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni.Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata didelle scorse due settimane. E poi ancora Ravenna, Lugo, Cervia. Leggi anche >> Decreto aiutial via: indennizzi, CIG, indennità, stop versamenti. Le misureIntanto l’allerta rossa prosegue anche nella giornata del 25in alcune zone. Restano 672 le ...

...essere esteso lo stato di emergenza ai comuni di Marche e Toscana colpiti dall'ondata di, ... La vicepresidente dell'EmiliaIrene Priolo, che ha la delega alla protezione civile, in ...'Non si è parlato della nomina di Bonaccini a commissario all'emergenzain Emilia. Musumeci è il ministro competente per questa vicenda e ha parlato a nome di tutto il governo. ...... Stefano Bonaccini, che intervenendo a Rai Radio1 ha parlato delle polemiche sulla nomina del commissario alla ricostruzione dopo l'ondata diche ha colpito l'Emilia. "La questione ...

Le previsioni meteo per giovedì 25 maggio Giovedì al Nord cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali: dal pomeriggio tendenza ad ampie schiarite su Polesine, Romagna e ...Salgono «oltre i 7 miliardi» le previsioni sui danni causati dall'alluvione in Emilia-Romagna dove oggi tornerà la premier ... sulla gestione dell'emergenza nelle zone colpite dal maltempo», ha reso ...