Maltempo | il Pd | ' Il governo metta in sicurezza il patrimonio culturale'

"La drammatica alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna non ha solo messo in ginocchio migliaia di famiglie, danneggiato gravemente paesi, strade, ferrovie e colpito duramente le attività produttive ...Dobbiamo essere in grado, e mi auguro che il Parlamento lo faccia con la guida del, di superare i No ideologici e i SI ideologici. Ora c'è da pensare all'Emilia Romagna, alla sua popolazione ...Gentiloni ha ricordato che la commissione ha fatto tre raccomandazioni alitaliano, che "... Dall'Ue tre cose fondamentali per danni"Sono giorni difficili e terribili per la Romagna. ...

Decreto maltempo, tutte le misure messe in campo dal governo TGCOM

Maltempo, un violento temporale si è abbattuto in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti ...Dal maltempo alla pandemia. Qui alcune critiche di Schlein appaiono ... E proprio sul Piano italiano arriva la critica più dura al governo Meloni: "L'Italia sta rischiando di perdere una grande ...