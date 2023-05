Maltempo | forti allagamenti a Forino Avellino | una vittima

(Di giovedì 25 maggio 2023) commenta Ilha causato unaanche al Sud. Lepiogge hanno provocato, in provincia di, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un ...

commenta Ilha causato una vittima anche al Sud. Lepiogge hanno provocato allagamenti a Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un uomo, di 45 ......della Coldiretti in riferimento alla nuova allerta rossa per criticità Idraulica etemporali ...- Romagna Paride Antolini sulla presenza di migliaia di frane nel territorio battuto dal, ...Possibili temporaliisolati'. Danni per milioni di euro in Emilia Romagna L'eccezionaledei giorni scorsi, oltre ai danni da frane e smottamenti nella zona collinare di Bologna con una ...

Previsioni meteo, nuova ondata di maltempo, con temporali forti anche sulle zone alluvionate la Repubblica

Il maltempo ha causato una vittima anche al Sud. Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un uomo, di ...Avellino, 25 maggio 2023 -Maltempo e forti precipitazioni si diffondono a macchia d’olio in tutta Italia, dopo la violenta alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Una bomba d'acqua si è abbattuta n ...